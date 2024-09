Uma motorista de 21 anos derruba quiosque e invade escola particular em Santa Maria durante a madrugada

Uma motorista de 21 anos perdeu o controle da direção do carro que conduzia e invadiu uma escola particular em Santa Maria, no Distrito Federal, na madrugada deste domingo (8/9). Antes de atingir o muro da escola, o carro bateu em um quiosque que fica perto da instituição de ensino.





Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, que atendeu a ocorrência, três pessoas ficaram feridas, entre elas um bebê de um ano, e uma mulher de 21 anos, que foram levados ao hospital de Santa Maria.

A motorista e o passageiro do veículo não precisaram de atendimento médico. O carro envolvido no acidente é um Chevrolet Tracker, que custa mais de R$100 mil.





A Polícia Militar foi acionada e ainda não se sabe o que provocou o acidente. A reportagem aguarda mais detalhes da PMDF.