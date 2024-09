A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) realizou, nesta sexta-feira (6), uma operação de transferência de 1.067 presos do Instituto Penal Vicente Piragibe para a Penitenciária Moniz Sodré, ambos localizados no Complexo de Gericinó, na Zona Oeste do Rio. A medida foi tomada após a descoberta de um túnel que seria utilizado para uma fuga em massa organizada pelo Comando Vermelho.

O forte esquema de segurança envolveu cerca de 250 policiais penais, incluindo membros do Grupamento de Intervenção Tática (GIT), do Serviço de Operações Especiais (SOE), do Grupamento de Portaria Unificada (GPU), além de agentes das Coordenações da Subsecretaria de Gestão Operacional e da Subsecretaria de Inteligência do Sistema Penitenciário. A operação utilizou três ônibus, duas vans modelo sprinter, dois furgões e 17 viaturas para garantir a segurança durante a transferência.

A descoberta do túnel na última segunda-feira (02/) levou a Seap a tomar medidas rigorosas para reforçar a segurança no Instituto Penal Vicente Piragibe, que passará por reformas estruturais. A cúpula do Comando Vermelho teria autorizado a escavação do túnel, conforme informações obtidas pela Subsecretaria de Inteligência.





A secretária da Seap, Maria Rosa Lo Duca Nebel, destacou o sucesso da operação: “Estamos cumprindo o nosso papel de preservar a ordem e a disciplina no sistema penitenciário fluminense. Hoje transferimos mais de mil privados de liberdade com total segurança.” A penitenciária, após as obras, irá abrigar custodiados em regime semiaberto e que pertencem a outra facção criminosa.





O Subsecretário Geral, Leonardo Franceschin, explicou que o Instituto Penal Vicente Piragibe será temporariamente interditado para adequações na infraestrutura. O túnel será concretado e o diâmetro das tubulações da rede de esgoto será reduzido para prevenir novas fugas.