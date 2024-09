Um casal viveu momentos de pânico e desespero pouco depois da meia-noite dessa quinta-feira (4/9), quando trafegava pela Linha Vermelha, em Bonsucesso, na pista em direção ao Centro do Rio de Janeiro.





De acordo com testemunhas e imagens capturadas pela câmera instalada no veículo, criminosos que estavam em um carro à frente do motorista, na altura do acesso à Linha Amarela, próximo à comunidade Timbau, desceram do veículo e apontaram armas em direção ao carro da vítima. Em um ato de desespero, o motorista fugiu de volta na contramão para evitar o assalto.

Durante a tentativa de fuga, um dos assaltantes disparou contra o veículo. O carro da vítima era blindado, o que impediu que os disparos atingissem o motorista e a mulher que o acompanhava no banco do carona.

A cena foi registrada pela câmera interna do carro, que ajudou a documentar a tentativa de assalto. Após se afastar do carro que fez os disparos, o motorista afirma para a passageira que “sabia que ia acontecer alguma coisa”, pois “estava sentindo no coração”.





Até o momento, não há informações sobre se o caso foi formalmente registrado na delegacia da região.

A Polícia Militar e as autoridades locais ainda não se pronunciaram sobre o incidente. As investigações estão em andamento para identificar e localizar os responsáveis pelo ataque.