Um acidente envolvendo o ônibus da dupla sertaneja João Neto e Frederico e um caminhão carregado de carvão deixou ao menos quatro feridos na madrugada desta sexta-feira (6/9), na BR-040, em Paraopeba, na Região Central de Minas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o ônibus bateu na traseira do caminhão.





No momento do acidente, o ônibus transportava 27 pessoas. Quatro vítimas com traumas leves foram encaminhadas para o Hospital Municipal de Sete Lagoas.

No local, não havia vazamento de combustível nem vítimas presas às ferragens.

Os bombeiros prestaram primeiros socorros e isolaram a cena. Não havia risco de explosão.

Pelas redes sociais, o cantor Frederico tranquilizou os fãs e afirmou que todos da equipe já foram atendidos. "Obrigado pela atenção de todos".