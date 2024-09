Um homem de 51 anos foi preso sob suspeita de maus-tratos contra a própria mãe, uma idosa de 87 anos, encontrada com ferimentos e infestada por insetos em sua cama. O caso, divulgado nesta quinta-feira (5/9), foi registrado em Perdões, município no Centro-Oeste de Minas Gerais.

De acordo com informações da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), a mulher, que havia sido recentemente hospitalizada, foi localizada novamente em situação de extrema negligência. Ela apresentava machucados pelo corpo, estava com higiene precária, e a cama onde estava deitada estava infestada por insetos.

A condição da idosa piorou dias após receber alta de um hospital local, onde havia sido tratada por problemas de saúde possivelmente decorrentes da falta de cuidados. Menos de cinco dias após retornar para casa, ela foi encontrada em condições degradantes, o que resultou em sua nova internação e na prisão do filho nessa quarta-feira (4/9).

As autoridades já monitoravam o caso há algum tempo, com o acompanhamento do Centro de Referência de Assistência Social (Creas) e do Ministério Público, que suspeitavam de negligência por parte do filho, responsável por cuidar da mãe.

O homem foi detido com base no Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/03), que prevê pena para quem expõe a integridade e a saúde física ou mental de uma pessoa idosa a perigo, especialmente quando privam o idoso de cuidados essenciais.