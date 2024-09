O homem de 37 anos, identificado como Raul Matheus de Oliveira Neto, acusado de espancar a ex-namorada, em dezembro de 2022, foi condenado a mais de sete anos de prisão por lesão corporal, tortura e fraude processual. O julgamento ocorreu nesta quinta-feira (5/9) no Tribunal do Júri no Fórum Lafayette, no Bairro Barro Preto, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

As agressões começaram na saída de uma boate na Região da Pampulha e se estenderam até a casa do suspeito. Imagens de câmeras de segurança registraram parte do ataque. No vídeo, Raul aparece desferindo socos e chutes em Gabriela Malaquias da Silva, à época com 25 anos, até que ela desmaia, momento em que ele continua a espancá-la. Com a ajuda de um amigo, identificado como Davidson Luiz Carvalho Mayer, a jovem foi arrastada para o carro e levada primeiro a um matagal e depois para a residência do acusado.





No julgamento, ele admitiu ter espancado a ex-namorada, mas negou qualquer intenção de matá-la. Ele alegou estar sob efeito de álcool e drogas no momento das agressões, além de afirmar que sofre de transtorno bipolar. Raul foi condenado a oito meses de prisão por lesão corporal, um ano e dez meses por fraude processual e cinco anos e seis meses por tortura, somando um total de sete anos e dois meses de reclusão. Ele foi absolvido da acusação de estupro por falta de provas.





Durante a sessão, o promotor Rodrigo Gonçalves Marciano de Oliveira solicitou a desclassificação da acusação de tentativa de feminicídio para lesão corporal, pedido que foi aceito pelo juiz. O amigo de Raul acusado de ser cúmplice no crime, Davidson Luiz Carvalho Mayer, que seria julgado na mesma ocasião, terá seu julgamento realizado em outra data.

O casal havia namorado por seis meses, e a relação terminou um mês antes do crime, após Gabriela descobrir uma traição. No momento das agressões, o réu cumpria prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, após condenação por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.





Durante o julgamento, a mãe de Gabriela foi ouvida e relatou o estado em que encontrou a filha após as agressões. A vítima foi resgatada por ela na casa do agressor, no Bairro Nazaré, na Região Nordeste de BH, horas depois da agressão em frente à boate. A jovem estava ensanguentada, nua e com vários dentes quebrados, resultado dos golpes desferidos por Raul. Em seu depoimento, a mãe descreveu o horror ao ver a filha naquele estado.

A avó de Raul também foi ouvida brevemente e afirmou que, por volta das 5h da manhã, viu o neto e Gabriela chegando à residência. Segundo ela, ambos aparentavam estar alcoolizados, e a jovem estava com o vestido sujo de fezes e urina. Após tomar banho, o casal se trancou no quarto de Raul.