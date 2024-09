Apesar das provas obtidas, suspeito do crime foi libertado depois de prestar depoimento e negar o crime

Um homem, suspeito de ter assassinado uma adolescente de 14 anos, que estava grávida de sete meses, no último dia 9 de agosto, em Ubá, na Zona da Mata mineira, foi detido nessa quarta-feira (4/9), pela Polícia Civil, em Macaé, no Estado do Rio de Janeiro. Apesar das provas obtidas, ele foi liberado após a audiência de custódia.

Segundo as investigações, a jovem era companheira do investigado, que foi detido na casa de sua irmã. Para chegar ao suspeito, a Polícia Civil mineira contou com o apoio da corporação fluminense.





A vítima, segundo os investigadores, teria sido atingida com um tiro. Ao ser preso, o suspeito disse que a adolescente teria atirado em si mesma. Ele alegou ainda que a vítima já tinha tentado suicídio antes e que passava por uma crise depressiva.





A arma utilizada no crime foi apreendida em poder do suspeito. Ele foi detido por posse irregular de arma de fogo, omissão de cautela e fraude processual, por alterar a cena do crime.





Segundo o laudo pericial, pelo ângulo do disparo, a vítima não poderia ter atirado em si mesmo. Os policiais analisaram, ainda, por meio de imagens de câmeras de segurança, a dinâmica dos fatos. A partir das provas colhidas, a Polícia Civil solicitou à Justiça o mandado de prisão, que não foi deferido.