Vinte e três anos. Esse foi o tempo total de condenação do réu Cláudio Gonçalves do Nascimento pelo feminicídio de Brenda Rick Cândido, morta em 4 de junho de 2022. No dia do crime, a vítima ainda teve o corpo carbonizado e atirado na Rua Estrada, no Bairro Goiânia, Região Nordeste de Belo Horizonte.

A sentença é do juiz presidente do 1º Tribunal do Júri de Belo horizonte, Ricardo Sávio de Oliveira. O julgamento, que foi realizado no Fórum da Rua Mato Grosso, no Centro da capital, teve duração de um dia e meio, começou na manhã de terça-feira (27/8) e foi concluído nesta quarta (28).





Duas outras pessoas que participaram do crime já tinham sido condenadas. O casal Joelson Lauriano da Costa Filho e Aline dos Santos, que fizeram a desova do corpo. Ele, foi condenado a 23 anos de prisão, e ela, a um ano e oito meses. Atualmente, Aline já está fora da cadeia, usando tornozeleira eletrônica.





Segundo o juiz, a condenação de Cláudio Gonçalves ocorreu por crime quatro vezes qualificado: tipificados no artigo 121 (homicídio), inciso. I (motivo torpe), III (meio cruel), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI, parágrafo 2º-A, incido I (contra mulher por razões de condição de sexo feminino em situação de violência doméstica) e ainda nos artigos 211 e 347, parágrafo único, na forma do artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro (CPB).





O crime





Cláudio e Brenda tiveram um relacionamento amoroso que foi marcado por comportamento agressivo, físico e psicológico, por parte do homem. A violência foi registrada, inclusive, em Boletins de Ocorrência.





O réu, segundo as investigações, tinha o objetivo de matar a vítima com a ajuda dos demais denunciados. Ele atraiu a mulher para a casa de Joelson e Aline e, dentro do imóvel, cometeram o crime.

Os denunciados, com o objetivo de ocultar o cadáver, retiraram o corpo da vítima de dentro da residência, coberto por lençóis, e colocaram-no dentro do porta-malas de um veículo. Em seguida, foram até a Rua Estrada, nº 182, Bairro Goiânia, retiraram o corpo do porta-malas do veículo, colocaram-no entre resíduos e atearam fogo.