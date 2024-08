O motorista de um caminhão-tanque morreu ao cair com veículo de uma ponte na rodovia BR-365 no município de Romaria, no Alto Paranaíba, nesse domingo (25/8). A carga de 61 mil litros de diesel vazou e contaminou um córrego.

O motorista transportava combustível de Candeias (BA) para Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Não se sabe como foi a dinâmica do acidente, mas marcas de frenagem foram encontradas no asfalto por cerca de 150 metros até as margens da ponte na qual o veículo caiu de uma altura de 10 metros.

A cabine do veículo ficou submersa e o diesel vazou no curso d’água. A empresa transportadora e outra de gestão ambiental foram acionadas para avaliarem o impacto da contaminação do córrego.

A Polícia Rodoviária Federal informou que a pista foi interditada totalmente na altura do KM 523 e 541 da BR-365 e o tráfego no local seguia parado até a publicação desta matéria. O trânsito foi desviado para as rodovias MG-190 e LMG-782.