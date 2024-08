Os tutores de animais domésticos de pequeno porte podem andar de ônibus coletivo urbano na companhia do animal de estimação em Belo Horizonte a partir desta segunda-feira (26/8). De acordo com publicação do Diário Oficial do Município, cada passageiro poderá transportar um único animal doméstico de pequeno porte por viagem, desde que ele tenha até 12 quilos.

A lei n° 11.734 define que o tutor deverá pagar a tarifa regular pela utilização do assento para animal transportado. Em Belo Horizonte, a tarifa do transporte coletivo é de R$ 4,50. Além disso, o passageiro deve transportar o animal em uma caixa de transporte adequada, que deve ser de fibra de vidro ou material similar, resistente e a prova de vazamento, sendo expressamente vedado o seu transporte solto ou em caixa de papelão. No entanto, nos casos em que o animal em questão seja um cão guia, essas exigências não serão aplicadas.





Além disso, o tutor deverá estar com o certificado de vacina do animal emitido por médico veterinário devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV) ao embarcar no transporte público. O certificado deverá ser apresentado ao motorista do ônibus, no momento em que o passageiro entrar no veículo.

Nenhum tipo de alimento, água, ou dejetos devem ser transportados junto com o animal, conforme definiu trecho do decreto. Nos casos em que o animal necessite se alimentar ou o passageiro tenha que realizar a limpeza da caixa de transporte durante o trajeto, o tutor deverá descer na próxima parada e voltar.





Mesmo dentro do transporte coletivo, o animal continua sendo de total responsabilidade do tutor. Com isso, qualquer dano causado a terceiros pelo animal doméstico será atribuído ao responsável pelo animal.





A lei não abrange os casos em que o animal doméstico de pequeno porte - seja pela sua espécie, ferocidade, peçonha ou saúde - possa comprometer o conforto e a segurança do veículo, de seus ocupantes ou de terceiros. Nessas situações, o transporte fica proibido.





Além disso, durante o transporte, o animal doméstico de pequeno porte deverá estar devidamente higienizado, de forma a preservar a própria saúde e a de outros usuários do transporte coletivo. A presença do tutor e seu animal não poderá acarretar na alteração do cumprimento do quadro de regime de funcionamento e do horário regular da linha.

Companhia dos pet's também em hospitais

Uma lei de maio deste ano aprovou a visita de animais de estimação de pequeno porte para pacientes internados em hospitais de Belo Horizonte. Com o intuito de trazer uma melhora na saúde de ambos, a lei começou a valer em 25 de maio.

Com isso, animais que estejam vacinados, vermifugados, higienizados, sem pulgas ou carrapatos e com laudo veterinário que ateste a boa condição de saúde podem visitar pacientes em unidades de saúde da capital mineira.

Além das boas condições de saúde e higiene, o pet precisa estar em um recipiente ou caixa adequada. Ou ser transportado com auxílio de uma coleira, peitoral, guia e focinheira.