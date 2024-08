Um motoqueiro morreu, ao bater contra a traseira de uma caminhonete, na rodovia LMG-773, entre Galileia e Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.





O acidente ocorreu no final da tarde de domingo (25/08). Segundo o motorista da caminhonete, ele tinha parado no acostamento e, ao manobrar para entrar num posto de gasolina, sentiu uma pancada na traseira.





O motoqueiro caiu e ficou inerte na pista, que foi parcialmente interditada. Uma equipe do Samu foi ao local e atestou a morte do homem. A perícia da Polícia Civil esteve no local e colheu dados que ajudarão na investigação sobre a dinâmica e causas do acidente.