Uma carreta que transportava fardos de leite condensado pegou fogo na BR-251, na altura do km 484, próximo ao município de Francisco Sá, no Norte de Minas Gerais. A ocorrência aconteceu na tarde deste sábado (24/8), por volta das 14h. O veículo saiu de Santa Catarina com destino a Recife. Não houve vítimas.

Ao chegarem no local, os militares do Corpo de Bombeiros encontraram o motorista do lado de fora do veículo. O profissional já havia desengatado a carroceria do cavalo mecânico, onde fica o motor e a cabine.





Segundo os bombeiros, a ação preventiva do motorista “provavelmente” impediu que o fogo atingisse outras partes do veículo e o incêndio fosse pior. Mesmo assim, as chamas atingiram toda a estrutura da carreta e chegaram a se espalhar para a vegetação às margens da rodovia.





Após análise da situação, a equipe de socorro, com uso de técnicas e equipamentos próprios à atividade de combate a incêndio, realizou o combate ao fogo. A via também foi sinalizada e o trânsito nos dois sentidos do trecho interrompido.





Os trabalhos no locaL ultrapassaram três horas. O gasto estimado de água foi de cinco mil litros. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e, com uma pá carregadeira, auxiliou no rescaldo e limpeza da pista.