Com requintes de crueldade, uma mulher de 22 anos foi assassinada na madrugada deste domingo (25/8), após ser arrancada nua de casa e executada com vários tiros no meio da rua. O crime ocorreu por volta de 2h30 na Rua Bebo Talvec, no Bairro Jardim Teresópolis, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo informações da Polícia Militar, a vítima estava em sua casa com o namorado, também de 22 anos, quando a residência foi invadida por seis homens, todos encapuzados.

Os invasores arrancaram a mulher da cama e, antes de levá-la para fora, agrediram o homem, que foi deixado no interior da casa. De lá, ele ouviu vários disparos. Ele correu para fora e viu o corpo da namorada em uma poça de sangue.





Segundo a perícia da Polícia Civil, o número de tiros só poderá ser definido após o exame de corpo de delito, a ser realizado no Instituto Médico Legal (IML), para onde o corpo foi levado. Foram encontradas cápsulas de calibres 9 milímetros e .380.

O caso está sendo investigado pelos policiais da 1ª Delegacia de Polícia de Betim. Ainda não há pistas sobre os assassinos, e a principal suspeita é de que o crime tenha sido um acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas.

