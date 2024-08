A fumaça tem origem de queimadas em Uberlândia e no interior de São Paulo

Uma densa fumaça encobre Uberlândia desde o início da noite desse sábado (24/8). A chegada de uma frente fria com fortes ventos e queimadas fez com que a visibilidade e a qualidade do ar locais diminuíssem. Moradores reclamaram da sujeira e da dificuldade com a respiração.

A Defesa Civil emitiu alerta sobre a situação. Fortes rajadas de vento, acompanhadas de nuvens carregadas de fumaça, fuligem e poeira, cobriram o município e parte do Triângulo Mineiro.

Ainda neste domingo, foi reforçado o alerta amarelo emitido pela Defesa Civil. “Situação atípica ocorre devido à chegada da frente fria e dos incêndios que afetam os canaviais no estado de São Paulo, atingindo as regiões limítrofes ao Triângulo Mineiro”, explicou o alerta feito pela Defesa Civil.

Queimadas no interior de São Paulo, principalmente na região de Ribeirão Preto, foram levadas para a região. A fumaça suspensa ainda ganhou força com várias queimadas registradas no próprio município de Uberlândia.

Ainda na noite de sábado, a coordenação da Central de Operações do Corpo de Bombeiros em Uberlândia informou que há focos múltiplos de incêndio pelo município. Inclusive, o Parque Gávea, no sul da cidade, foi fechado por conta de uma queimada registrada no local.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, há equipes de plantão para que, em caso de aumento na busca pelas unidades de saúde durante este domingo, seja acionado um plano de emergência para cuidados com o sistema respiratório, devido à piora da qualidade do ar.

“Enquanto isso, recomendamos que fiquem em locais fechados, deixando inclusive portas e janelas sem passagem de ar e umidificando o ambiente e o organismo - pelas narinas e olhos, além, claro, de beber muita água”, informou a pasta em comunicado.