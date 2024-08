Com o forte impacto da batida, o motorista do carro morreu na hora

Um motorista, cuja idade não foi informada, morreu na tarde deste sábado (24/8) ao bater de frente com uma carreta na BR-040, na altura da cidade de Congonhas, na Região Central de Minas Gerais.

Conforme o Corpo de Bombeiros, a colisão aconteceu na altura do KM 600 da rodovia, quando um Chevrolet Cruze, que seguia no sentido Rio de Janeiro/BH, chocou-se contra uma Mercedes-Benz 2536 que trafegava na direção contrária.

Com o forte impacto da batida, o motorista do carro morreu na hora. O óbito foi confirmado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A equipe também atuou no socorro do condutor da carreta, que, consciente e orientado, foi levado ao hospital com ferimentos leves.

Carro bateu contra uma Mercedes-Benz 2536 trafegando no sentido contrário Corpo de Bombeiros

"Além desses dois veículos, outros dois carros se envolveram no acidente, mas, felizmente, não houve registro de vítimas nesses casos", informou a corporação.

Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada para auxiliar nos trabalhos na rodovia.