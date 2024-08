Incêndios em matas seguem preocupando o Corpo de Bombeiros, que faz o combate em quase todo o estado. De seis áreas atingidas pelas chamas neste final de semana, duas já foram controladas.





Na Serra do Papagaio, próximo a Aiuruoca, no Sul de Minas, depois de um sobrevoo de reconhecimento pela manhã, foi constatado que o incêndio foi debelado em sua totalidade. Mas os militares seguem em observação para evitar a volta das chamas. Também foi debelado o incêndio no Pico do Itatiaia.





No Parque Estadual Serra do Brigadeiro, os bombeiros concentram os esforços no foco que ameaça a Fazendo do Brigadeiro por ser uma área de interesse. Equipes foram lançadas em campo por via terrestre às 4h30min. Será preciso o lançamento de Airtractors para conseguir debelar o fogo.





Para facilitar o combate a esse incêndio, os bombeiros trocaram o posto de comando para o prédio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais em Pedra Bonita, devido à proximidade com o local do incêndio.





Na mata da Gruta Rei do Mato, próximo a Sete Lagoas, na Região Central do estado, está sendo feito monitoramento, pois o fogo foi debelado, mas foram descobertos novos focos.





No Pico do Itacolomi, próximo a Ouro Preto, o combate está em andamento. Pela manhã foi feito combate em duas regiões, Sertão e Pico. Também foi realizado o rescaldo nas áreas onde o fogo foi debelado, e está sendo feito lançamento de água com dois airtractors e com helicóptero em área de mata densa e nos locais de combate.





No Parque Estadual Serra do Cabral, no Norte do estado, os focos estão sendo monitorados, na tentativa de extinção de todos os pontos de calor. O incêndio principal foi finalizado na manhã deste domingo.