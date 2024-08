Mais um grave acidente foi evitado, na manhã deste sábado, na área de escape do Anel Rodoviário, na altura do Bairro Olhos D’água, Região do Barreiro, em Belo Horizonte. O motorista de uma carreta, que seguia no sentido Rio de Janeiro para Vitória jogou o caminhão no espaço, ao perceber que o veículo tinha perdido os freios.





Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), ninguém se feriu. O motorista e companheira dele estavam na cabine da carreta. O condutor foi submetido ao teste do bafômetro e o resultado foi negativo.





Uma equipe do BHTrans atendeu a ocorrência, juntamente com a PMRv. Ainda não existe uma previsão para a remoção do veículo, mas a expectativa é que ele seja retirado antes do meio-dia.









A área de escape do Anel Rodoviário foi construída em 2022, tendo sido inaugurada em julho daquele ano. Desde sua inauguração, já foram evitados 22 acidentes, sendo 10 envolvendo caminhões e ônibus e 13 com veículos de passeio.