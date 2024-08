Motociclista tenta acessar rodovia e morre atropelado por caminhão com gado





Um motociclista morreu atropelado por um caminhão carregado com gado, no trecho da rodovia MGC-497, em Uberlândia, nesta segunda-feira (26/8). O motorista do caminhão se feriu sem gravidade.

A motociclista tinha 42 anos e morreu na hora. Ele fazia entregas de botijões de gás. A batida aconteceu na zona urbana de Uberlândia, no momento em que o motociclista tentava entrar na rodovia, por meio de um acesso não asfaltado.

O triciclo que levava os botijões ficou completamente destruído. Já o caminhão que transportava cabeças de gado tombou. O condutor teve apenas um corte em uma das pernas.

A pista ficou parcialmente interditada para retirada dos animais e trabalho dos bombeiros. Outro veículo foi até o local para transbordo da carga.