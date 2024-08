Um homem de 31 anos foi preso em flagrante neste domingo (25) após atear fogo às margens da MG 353 na altura do quilômetro 68, em Coronel Pacheco, na Zona da Mata. A Polícia Militar Rodoviária foi acionada por uma pessoa que passava pela rodovia. Ela informou que um cidadão estava colocando fogo no local.

Durante o registro da ocorrência, o autor do crime ainda ameaçou a pessoa que o denunciou. A Polícia Militar de Meio Ambiente foi acionada e o homem foi detido e encaminhado a Delegacia de Juiz de Fora.





O Corpo de Bombeiros também se deslocou ao local para conter o incêndio. A rodovia ficou totalmente interditada por quatro horas para evitar possíveis acidentes.

Minas em chamas

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, as ocorrências de incêndio no estado aumentaram 50% em comparação ao mesmo período do ano passado, totalizando aproximadamente 14 mil registros





A maioria dos incêndios em vegetação é causada pela ação humana e são configurados como crime ambiental. Ainda segundo os bombeiros, 45% das ocorrências de incêndio em vegetação ocorrem em lotes vagos.





Os incêndios neste período de tempo seco podem causar sérios danos à saúde, além de danos materiais, e prejuízos ao meio ambiente.