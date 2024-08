Moradores do Bairro Buritis, na Região Oeste de Belo Horizonte, registraram em fotos e vídeos um incêndio em área de vegetação na noite deste domingo (25/8).

O fogo atinge uma área nas proximidades do Colégio Buritis Agostiniano. Mesmo de longe é possível perceber, pelas imagens, que as chamas estão muito altas.

Além disso, uma nuvem de fumaça começa a se formar no entorno. Veja o vídeo:

A reportagem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros para saber se a corporação já foi acionada, mas não houve retorno até o fechamento da publicação.

Como mostrou o EM neste domingo, incêndios em matas seguem preocupando o Corpo de Bombeiros, que faz o combate em quase todo o estado. De seis áreas atingidas pelas chamas neste fim de semana, duas já foram controladas.

Na Serra do Papagaio, próximo a Aiuruoca, no Sul de Minas, depois de um sobrevoo de reconhecimento pela manhã, foi constatado que o incêndio foi debelado em sua totalidade. Mas os militares seguem em observação para evitar a volta das chamas. Também foi debelado o incêndio no Pico do Itatiaia.