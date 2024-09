A morte de um homem de 34 anos em uma barbearia no Bairro Céu Azul, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, está ligada à disputa por pontos de tráfico de drogas em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A informação foi confirmada pela Polícia Civil de Minas Gerais durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira (5/9). Édipo Henrique Gonçalves, foi atingido com disparos de arma de fogo. O atirador foi detido nessa quarta-feira (4/9), em Itabirito.





O crime aconteceu em 1º de março de 2023. Na época, Édipo estava no estabelecimento desde a manhã. Por volta das 14h, dois homens em uma moto pararam na porta do local. Em seguida, o garupa desceu do veículo, com uma arma em mãos, se dirigiu até a vítima e a executou.





Durante a investigação, testemunhas relataram que o atirador assim que entrou na barbearia foi diretamente à vítima. A delegada Lígia Barbieri Mantovani, da 3ª Delegacia Especializada de Homicídios Venda Nova, afirma que esse comportamento indica que o homem já sabia da presença do desafeto no local.





“A equipe policial identificou que a vítima postou a localização dele nessa barbearia. Então, no dia do crime ele compartilhou o local em que estava. O que, por certo, contribuiu para que esses autores o localizassem e ceifaram a vida dele”, disse Mantovani.





Motivação





Ao longo do inquérito, os investigadores constataram que a vítima afirmava nas redes sociais que iria se vingar da morte de sua amiga. Rita de Cássia Oliveira, de 27 anos, foi executada no meio da rua no dia 26 de fevereiro do ano passado, no Bairro Vila Maria, em Lagoa Santa.





Imagens de câmera de segurança, que o Estado de Minas teve acesso, flagraram o momento em que a mulher andava com uma amiga e é abordada por dois homens em uma moto. As duas tentam correr e acabam se esbarrando em uma terceira pessoa que passeava com o carrinho de bebê. Em seguida, o atirador passa a disparar contra Rita, que cai no chão. Os criminosos fugiram do local logo em seguida.

A delegada explica que os crimes estão relacionados ao conflito entre as principais facções criminosas atuantes em Lagoa Santa, Turma 3 - ou T3 - e Turma 2 - ou T2. A suspeita é que os mesmos homens que mataram Rita também executaram Édipo. Mantovani explica que a motocicleta usada na fuga foi a mesma.





“Após essa morte, o amigo e comparsa Édipo, passou a jurar, de maneira explícita nas redes sociais que iria vingar a morte da parceira. Então, ele fazia postagens com fotos abraçado com a amiga e fazendo juras de que estava disposto a matar os assassinos e vingar a morte dessa parceira dele”, disse Lígia Barbieri.





Prisão

Nessa quarta-feira, o homem que disparou contra Édipo foi preso por policiais da Delegacia de Polícia Civil de Lagoa Santa. Ele foi encontrado no Bairro Padre Adelmo, em Itabirito, na Grande BH. O motorista da moto, também flagrado nos dois crimes, está foragido.





“A ação é resultado de um trabalho integrado e minucioso das forças de segurança, reforçando o compromisso da Polícia Civil com a Justiça e a segurança da população”, disse o delegado de Lagoa Santa, Flávio Teymeny.