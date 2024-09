Moradores do Bairro Santo Agostinho, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, relataram queda de energia na manhã desta quinta-feira (5/9). Entre os endereços afetados estão a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) e prédios ao longo da Avenida Raja Gabáglia. De acordo com a Cemig, o motivo seria um fio que partiu no Bairro Gutierrez, também na Região Centro-Sul de BH.

Ao longo da Avenida Raja Gabáglia, moradores de alguns prédios relataram ao Jornal Estado de Minas que a falta de luz aconteceu por volta das 11h e durou cerca de 90 minutos. A Cemig informou que bairros como Havaí, Estoril, São Bento e Luxemburgo também tiveram queda de energia entre 11h e 12h20.





Já na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), servidores relataram ao menos quatro quedas de energia durante a manhã. Nesse caso, um gerador precisou ser acionado. Ao Estado de Minas, a Assembleia esclareceu que os prédios Carlos Drummond de Andrade e Palácio da Inconfidência estão apresentando interrupções momentâneas no fornecimento de energia elétrica nesta quinta.





De acordo com a Cemig, algumas ruas do Bairro Gutierrez ainda permanecem sem energia para que os reparos no cabo rompido sejam realizados. A previsão para o término dos serviços é até as 16h da tarde desta quinta-feira (5/9). De acordo com a companhia, as causas do rompimento do cabo ainda estão sendo apuradas.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos