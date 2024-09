O Governo de Minas Gerais, em parceria com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Metropolitano (Sintram), anunciou, nesta quarta-feira (04/9), a compra de mais de 600 ônibus para renovar a frota metropolitana. A intenção é substituir 25% dos veículos em operação ainda este ano.





O contrato foi assinado na última segunda-feira (2/9) em parceria com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e intermediação da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra), da Controladoria-Geral do Estado (CGE-MG) e da Advocacia-Geral do Estado (AGE-MG), junto ao Tribunal de Contas de Minas Gerais (TCE-MG).



Conforme o Sintram, foram feitos estudos para a aquisição dos novos veículos, assegurando a eficiência e segurança do processo e a modernização do transporte público da região metropolitana de BH.

O processo de renovação da frota é realizado em fases: na primeira, de aquisição, o Sintram abriu negociações com os principais fornecedores do setor de transporte. Os pedidos dos veículos foram feitos pelo sindicato com base nas propostas mais vantajosas.



Em paralelo, foi realizada a fase de mapeamento. Uma análise detalhada foi feita pelo Sintram, mapeando quais ônibus deverão ser substituídos.







A fase atual é a distribuição. Como a entrega dos 600 veículos será gradual, a alocação também será aos poucos. O Sintram, a Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra) e os consórcios analisam a maneira mais eficaz de distribuir os novos ônibus. Critérios como regiões e necessidades estão sendo levados em consideração.







A fase final é a substituição. A expectativa é de que parte dos ônibus já esteja em circulação ainda este ano e o restante ao longo dos primeiros meses de 2025.





O objetivo dessa iniciativa é reduzir a idade média da frota de ônibus de onze para seis anos até o final de 2025, assegurando sustentabilidade e segurança para a população.





Ainda, conforme o Sintram, os novos ônibus adquiridos serão do modelo Padrão Euro 6, reconhecidos por serem 75% menos poluentes. A tecnologia reduz significativamente a emissão de gases nocivos, como óxidos de nitrogênio e partículas finas, contribuindo para um ar mais limpo e saudável nas áreas urbanas.