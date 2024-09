Um homem, de 36 anos, foi morto com onze tiros na noite dessa quarta-feira (4/9), no Bairro Todos os Santos, em Coronel Fabriciano, no Vale do Rio Doce.





Segundo a Polícia Militar, testemunhas informaram que o homem estava andando em via pública quando dois indivíduos em uma motocicleta se aproximaram e atiraram contra ele.

A perícia foi acionada e constatou ao menos 11 perfurações no corpo da vítima. No local do crime, foram recolhidas cápsulas deflagradas de calibre 9 mm.





Ainda de acordo com a PM, a vítima tinha passagens por homicídio tentado, tráfico de drogas e roubo. Os suspeitos do crime ainda não foram identificados e a polícia continua as buscas.



