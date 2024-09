A Prefeitura de Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, finalizou a licitação do sistema de transporte coletivo da cidade. A concessão vale pelos próximos 15 anos. O anúncio da empresa que venceu a concorrência foi feito nesta segunda-feira (2/9). Com a nova concessão, os bairros Vila Esportiva, Célvia, Caieras e Jane (Imperial), que não possuem linhas municipais, passarão a ter linhas de ônibus para o Centro de Vespasiano.

O vencedor do certame foi o Consórcio Vetor Norte, formado pelas empresas Expresso Unir, que opera em caráter emergencial os ônibus da cidade, e Expresso Nossa Senhora da Saúde, do grupo empresarial Saritur, que administra as linhas metropolitanas de Vespasiano.

A novo contrato prevê que a rede de linhas de ônibus da cidade seja reformulada. Além dos quatro itinerários atuais, 0114, 0614, 0914 e 1114, outras duas linhas serão criadas, sendo elas: 0214 (Circular Imperial/Angicos/Jardim da Glória/Vila Esportiva) e 0714 (Circular Caieras/Célvia).

As linhas de ônibus municipais continuarão sem fazer integração com o Terminal Morro Alto, que é exclusivo para as linhas metropolitanas. A linha 0114, que passa pelo Centro de São José da Lapa, terá seu itinerário alterado para não ultrapassar os limites de Vespasiano.

De acordo com o edital, a tarifa que será cobrada dos passageiros é de R$ 5. Parte dos custos do sistema é subsidiado pela prefeitura, que faz um aporte mensal de R$ 350 mil.

A previsão é que a nova empresa inicie a operação em até 120 dias.

Mudanças

O edital da concessão também estabelece que a idade média da frota deve ser de 7 anos, sendo que os veículos não poderão ter mais do que 10 anos.

Devido à implantação das duas novas linhas, a frota de ônibus da cidade irá aumentar, passando dos atuais oito veículos para dez. A frota reserva continuará sendo de um ônibus.

O número de viagens por dia também será alterado: de 69 nos dias úteis para 75; de 39 aos sábados para 36; e de 25 aos domingos para 27.

Histórico

Desde 2021, o transporte público de Vespasiano é realizado de forma emergencial pela Expresso Unir. A operadora anterior, a Viação Buião, ganhadora da concessão em 2002, desistiu da prestação de serviços.

Os moradores do município da Grande BH ficaram por alguns meses sem transporte coletivo municipal, até que fosse contratada uma empresa para operar de forma emergencial o sistema enquanto fosse feita uma nova licitação.

A concorrência atual, que se estendeu por dois anos, teve várias impugnações por conta de erros no edital.

A empresa vencedora, Consórcio Vetor Norte, saiu vitoriosa por apresentar a menor tarifa técnica, de R$ 11,03. Este valor se refere ao custo do sistema pelo número de passageiros sem considerar o subsídio.

Outra empresa chegou a apresentar uma tarifa técnica mais baixa, de R$ 11,01, mas foi desabilitada depois que foi feita uma revisão na proposta que elevou o valor para R$ 11,95.

A previsão é de que, ao final dos 15 anos de contrato, a empresa vencedora tenha arrecado R$ 96 milhões.