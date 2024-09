Um homem de 22 anos, apontado como integrante da gangue do Primeiro Comando do Bagaço, foi preso em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, na noite dessa terça-feira (3/9), informou a Polícia Militar do município nesta quarta (4/9).

O jovem foi encontrado no Bairro Santa Terezinha após a PM receber denúncia anônima de que integrantes da gangue – que atua no tráfico de drogas na região – estariam na localidade conhecida como beco do bagaço e planejavam atacar membros de uma grupo rival.

Os militares visualizaram um indivíduo no meio do beco com as mesmas características repassadas pelo informante e, dessa forma, deslocaram em direção a ele para realizar a abordagem, momento em que o suspeito fugiu em direção a uma casa abandonada. O imóvel foi cercado, e o rapaz, preso.

Com ele, a PM apreendeu uma barra e 21 buchas de maconha e 17 pedras de crack, além de uma porção de cocaína. O homem e os materiais foram encaminhados à delegacia da cidade.