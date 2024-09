O alerta para onda de calor que começou a valer nesta segunda-feira (2/9) foi ampliado para mais 588 cidades mineiras, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Com isso, as temperaturas ficam 5°C acima da média em praticamente todas as regiões de Minas Gerais nesta quinta-feira (5/9).

Cidades do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central Mineira, Zona da Mata, Oeste de Minas, Sul/Sudoeste de Minas, Campo das Vertentes, Metropolitana de Belo Horizonte, Vale do Rio Doce, Noroeste de Minas estão listadas no alerta. De acordo com o Inmet, a temperatura máxima hoje pode chegar a 40°C. (confira lista completa abaixo)

O calorão pode ter um alívio apenas a partir de amanhã com a intensificação do transporte de umidade do oceano para o interior do continente. O Inmet informou que os efeitos devem ser sentidos no centro-leste mineiro, inclusive na capital.

Além das cidades de Minas Gerais, há também municípios do Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goias, Rio de Janeiro e São Paulo em alerta para temperaturas elevadas nesta quinta.

As cidades mineiras incluídas no alerta