O nascer e o pôr do sol são momentos especiais que encantam pessoas de todas as idades e lugares. São momentos frequentemente associados a situações românticas e poéticas, e oportunidades de contemplar e fotografar a natureza. Mas, nos últimos dias, o começo e o fim do dia vêm chamando ainda mais a atenção. A cor do sol está alaranjada fluorescente - apesar de lindo, esse fenômeno é perigoso.

A cor do nascer e do pôr do sol pode variar, em tons de laranja, rosa, roxo ou vermelho. Essas tonalidades se alternam conforme as condições atmosféricas, como umidade, qualidade do ar e cobertura das nuvens.

A presença de partículas na atmosfera, como poeira, fumaça e poluentes, pode afetar a cor do amanhecer e do entardecer. Essas partículas dificultam a passagem da luz, o que provoca o aspecto alaranjado.

Segundo Anete Fernandes, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o fenômeno é comum no inverno, mas com o aumento dos números de queimadas e poluentes no céu, esse alaranjado é mais intenso. “Tem a ver com o tempo seco. Quanto maior a quantidade de material particulado, poeira e poluição, maior o espalhamento nos tons de alaranjados”, afirma.

Ruibran Dos Reis, meteorologista do Climatempo, explica que esse fenômeno não é exclusivo do anoitecer, ocorre também quando o sol nasce. “Devido à ausência da nebulosidade durante a noite, a terra, ela perde toda a energia que ela recebeu do sol no dia anterior, então essa bolha de calor que se forma no dia anterior, vai subindo durante a noite e fica estacionária entre 500 e 600 metros de altura, e com isso ela forma um tampão na atmosfera, esse tampão acaba retendo todo esse material aqui na superfície, porque o céu está cinzento e o sol, logo é o nascente dele, a reflexão da radiação solar nessa poeira, nessa cinza, digamos, toda essa fumaça, dá esse tom mais indo para o laranja”, conta.







Esse bloqueio atmosférico aumenta a temperatura e retém toda a poluição na camada mais baixa da atmosfera, causando problemas de saúde à população. O tempo seco, a poluição e a baixa umidade relativa do ar podem causar muitos impactos à saúde, incluindo problemas respiratórios e alérgicos. Ressecamento nos olhos, na pele e agravamento de doenças respiratórias aumentam durante esse período.











O uso de umidificadores e climatizadores de ambiente é indicado para amenizar os efeitos do tempo seco. Além disso, é importante manter os ambientes limpos e arejados. Em caso de problemas respiratórios, procure imediatamente um posto de saúde mais próximo.