O feriado da Independência do Brasil, no próximo sábado, 7 de setembro, não mudará os serviços de limpeza urbana e coleta de lixo em Belo Horizonte, conforme publicado no Diário Oficial do Município desta quinta-feira (5/9). A atuação das equipes será apenas reduzida.

Com isso, a coleta de resíduos sólidos domiciliares, coleta de resíduos comuns em hospitais, destinação final de resíduos sólidos domiciliares até a Central de Tratamento de Resíduos - CTR Macaúbas irão acontecer normalmente.





O feriado terá ainda a atuação de garis de Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS e das Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos – URPVs.





A varrição manual será realizada apenas pela Turma Centro Especial, Os serviços de multitarefa e equipes de serviços complementares vão funcionar apenas com as equipes de plantão. Já os demais serviços da equipe de limpeza estão suspensos.