Os dois motoristas envolvidos numa perseguição em estrada e briga no Anel Rodoviário de BH prestaram depoimento na tarde dessa quarta-feira (04/9) e foram liberados da detenção na manhã de hoje.

Jefferson Thiago Cabelo da Silva, de 42 anos estava no VW Gol e Denir Silva de Oliveira, no caminhão. Nos depoimentos no Ceflan 4, cada motorista apresentou uma versão. O motorista do Gol alega que foi fechado e perseguido pelo caminhão, que chegou a esbarrar no carro, amassado na traseira. O motorista do caminhão se defende, dizendo que ele é quem foi fechado e perseguido.

O caso vai agora para a Justiça, que terá de resolver o imbróglio.





Durante a confusão entre eles, que durou 115 km entre Divinópolis e BH, Jefferson quebrou o vidro do lado do motorista do caminhão e levou uma facada em um dos braços quando tentou abrir a porta do veículo. O condutor do caminhão fugiu do local onde houve a agressão a faca.







As versões



Motorista do Fiorino





Jefferson, que é pedreiro, disse que saiu de Divinópolis, junto com um ajudante, às 7h e, que ao chegar ao radar rodoviário na altura de São José do Salgado, reduziu a velocidade, tendo caído para cerca de 50 quilômetros por hora.





Nesse momento, segundo ele, o caminhão, que vinha em alta velocidade, esbarrou na traseira de seu carro. Ele, então, teria dado sinal para que parassem para resolver o problema.





Logo à frente, do lado oposto a uma barreira rodoviária, ele parou o carro e desceu. “Nesse instante, o motorista do caminhão disse que iria estacionar mais à frente. Eu atravessei a pista e fui para o posto da Polícia Rodoviária. Lá havia um carro da PM, mas o posto estava fechado. Bati, chamei, mas não obtive resposta. Foi quando vi o motorista arrancando e evadindo com o caminhão”.





Jefferson saiu, então atrás do caminhão. Ao entrar no carro, pediu a seu acompanhante para ligar pelo celular para o 190 da Polícia Militar e contasse o que havia acontecido.





“Passei a placa da carreta, mas a resposta foi de que ela não constava nos registros. Pensei, então, que pudesse ser um veículo clonado ou roubado. Andei atrás dela. Esperava que fosse parar em algum lugar e assim, poderia acionar a PM”, conta ele.

Mas o caminhão seguiu viagem e, ao chegar ao chegar ao pedágio de Itaúna, Jefferson emparelhou o carro com o caminhão e disse ter levado uma fechada. “Novamente ele bateu na minha traseira”.





No pedágio, Jefferson diz ter entrado em contato novamente com a PM, mas recebeu a recomendação de ligar para a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma vez que estava saindo de uma rodovia estadual para uma federal.





“Liguei e contei o que havia acontecido e que estava seguindo a carreta. Disse que ele estava fazendo zigue-zague na pista. Foi quando os patrulheiros me disseram que iria fazer uma barreira na Praça da Cemig, em Contagem. Só que antes disso, a carreta desviou, tomando o rumo do Anel Rodoviário”, conta ele.





Relatou, pelo celular, no viva voz, o que tinha acontecido e a resposta da PRF é que seria feito um novo bloqueio no posto de Sabará. Jefferson disse ter recebido um conselho, pelo telefone, para que desistisse de seguir o caminhão. “Respondi que não podia e que já tinha tudo o que aconteceu filmado”.





Ele decidiu continuar seguindo o caminhão. E ao chegar ao posto Beija-Flor, já na BR-262, o motorista do caminhão fez um balão e retornou, para ganhar, novamente, o Anel.





Havia, no entanto, segundo Jefferson, um congestionamento e o motorista do caminhão passou para o canteiro e depois para o corredor de motos. Um pouco à frente, havia um engarrafamento e a carreta parou.





Nesse momento, segundo Jefferson, ele desceu do carro. “Fui até o caminhão, bati na porta, no vidro, mas ele não abriu. Retornei ao meu carro e apanhei uma marreta, sou pedreiro e carrego esses equipamentos. Joguei a marreta na direção do vidro, não na direção do motorista, que não foi atingido.”





Nesse instante, Jefferson conta que tentou abrir a porta da cabine do caminhão e que, ao levar a mão até a maçaneta, levou uma facada em um dos braços.





“Nesse instante, ele ligou a carreta e fugiu. Eu fui levado para a UPA Pampulha, por uma testemunha. De lá, fui para o Hospital Risoleta Neves, pois meu tendão tinha sido cortado”.





Motorista da carreta





Por sua vez, Denir alega que foi perseguido desde Divinópolis e que tentou fugir dessa perseguição, pois tinha de proteger sua família, uma vez que a mulher e o filho, de 4 anos, estavam com ele na cabine.





“Ele corria e emparelhava com meu caminhão e ficava jogando o carro na minha frente”, diz Denir.





Ele disse que o motorista da Fiorino chegou a frear, quando ele gritou para que ele parasse. E que essa perseguição durou até chegar em Belo Horizonte. Denir afirma que tentou escapar a isso.





“Tentei seguir em direção a João Monlevade, mas decidi voltar. Foi quando ele, mais uma vez jogou o carro em cima do caminhão”, afirma.





Denir disse que, quando parou o caminhão no Anel Rodoviário de BH, estava meio grogue. “Eu não via mais nada. Foi quando ele me golpeou com a marreta. Antes, tinha batido na porta, mas não abri, por medo.”





Sobre o golpe de faca no braço de Jefferson, Denir disse que o que fez foi pensar em proteger sua família. “Minha mulher e meu filho”. Foi para que ele não entrasse na cabine do caminhão”. Não disse nada sobre a fuga do local.