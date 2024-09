Um caminhão arrastou carros na manhã desta quarta-feira (04/09) na pista marginal do Anel Rodoviário, perto da entrada da Abílio Machado, em Belo Horizonte.

Segundo testemunhas, o veículo passou em alta velocidade batendo nos carros à frente.

Um homem chegou a correr atrás do caminhão, quebrou o vidro da porta do motorista e levou uma facada do condutor em um dos braços. O caminhoneiro fugiu pelo canteiro entre a pista marginal e a pista principal do Anel.

Matéria em atualização