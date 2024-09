Um homem de 23 anos, suspeito de homicídios cometidos em Lagoa Santa e em Belo Horizonte, foi preso preventivamente, pela Polícia Civil, nessa quarta-feira (4/9) em Itabirito, na Região Metropolitana de BH.





As investigações ficaram a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Lagoa Santa e do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP). A prisão foi feita no Bairro Padre Adelmo, onde a ordem judicial foi cumprida em via pública.

O suspeito é apontado como responsável por homicídios cometidos em Lagoa Santa, em fevereiro de 2023, e em Belo Horizonte no dia 1º de março do mesmo ano.





Os dois crimes teriam como motivação o conflito entre as principais facções criminosas atuantes em Lagoa Santa.





“A ação é resultado de um trabalho integrado e minucioso das forças de segurança, reforçando o compromisso da Polícia Civil com a Justiça e a segurança da população”, afirma o delegado de Lagoa Santa, Flávio Teymeny. O suspeito foi encaminhado ao sistema penal.