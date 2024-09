Belo Horizonte registrou nesta quinta-feira (5/9) 34,4ºC, a maior temperatura do ano, de acordo com a estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) da Pampulha. Essa é a segunda vez que os termômetros da capital mineira atingem essa marca nesta semana. O recorde do ano foi estabelecido nessa terça (3/9).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





O recorde anterior era de 34ºC, registrado em 17 de janeiro deste ano.





Além das altas temperaturas, o tempo seco atinge BH. Ainda de acordo com o registro da estação Inmet na Pampulha, a umidade relativa mínima do ar atingiu 20% entre 13h e 14h desta tarde, valor significativamente inferior ao adequado, de 50% e 60%, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).





Apesar de ser um percentual baixo, a umidade relativa do ar nesta quinta-feira revela uma melhora quando comparada com o índice do outro dia mais quente do ano. Na terça-feira, o valor atingiu 12% na Região de Venda Nova, o que trouxe a BH uma sensação de clima de deserto.





A seca ainda é agravada pela falta de chuva na capital, que completa, nesta quinta, 141 dias sem chuva. O último registro de precipitações foi em 18 de abril.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata