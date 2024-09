A Polícia Civil da Bahia prendeu o influenciador Ramhon Dias e o rifeiro José Roberto, conhecido como Nanam premiações, nesta quinta-feira (5/9), em operação contra lavagem de dinheiro e jogos de azar. Os alvos são conhecidos por divulgar rifas e premiações. Juntos, os investigados somam mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Os nomes deles foram confirmados pelo g1.

Segundo a corporação, a organização criminosa investigada tem atuação em Salvador, no interior da Bahia, nos estados de Goiás, Espírito Santo e Ceará.

Em nota, a Polícia Civil da Bahia informou que localizou 21 pessoas envolvidas com esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, por meio de rifas ilegais.

Quatorze prisões ocorreram em Salvador, cinco em Goiás e uma no Ceará. Além disso, um suspeito investigado resistiu à prisão e no confronto com os policiais foi alvejado e morreu.

Após um ano de atividades de inteligência, as investigações apontaram que o esquema ilícito movimentou mais de meio bilhão de reais, oriundos do tráfico de drogas.

Nas casas dos alvos foram apreendidos dezenas de veículos de luxo, relógios, armas de fogo, munições, celulares, roupas de grife, além de dinheiro em espécie.

A operação, intitulada como Falsas promessas, é realizada pelo Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro, com o apoio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), de Inteligência Policial (DIP), de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e de Polícia do Interior (Depin), das Coordenações de Operações e Recursos Especiais (Core), de Operações de Polícia Judiciária (COPJ), e da Corregedoria da Polícia Civil (Correpol).

A ação também conta com a colaboração das polícias civis de Goiás, Ceará e Espírito Santo.



O Correio tenta contato com a Polícia Civil da Bahia e com os suspeitos, mas ainda não obteve retorno.