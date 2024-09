Aeronave do cantor Gusttavo Lima passava por manutenção no Aeroporto de Jundiaí

A Polícia Civil de São Paulo apreendeu um avião que está registrado no nome de uma das empresas do cantor sertanejo Gusttavo Lima. A retenção da aeronave ocorreu nesta terça-feira (3), no Aeroporto de Jundiaí, em São Paulo. A ação faz parte de uma operação que mira um esquema de lavagem de dinheiro e promoção de jogos ilegais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



Na mesma operação, a influenciadora Deolane Bezerra foi presa. Além dela, outras 18 pessoas são alvos de mandado de detenção. Além disso, a Justiça de Pernambuco, onde as investigações se iniciaram, expediu 24 mandados de busca e apreensão.





A Justiça determinou o bloqueio de R$ 2,1 bilhões dos envolvidos no esquema criminoso. A finalidade dos bloqueios é apurar a origem dos recursos e pagar eventuais multas e indenizações autorizadas para reparar as vítimas.



Deolane tem 20 milhões de seguidores nas redes sociais e também atua como advogada. A assessoria do cantor Gusttavo Lima afirma que o avião foi vendido e não é mais de propriedade do cantor.



O avião, prefixo PR-TEN, com capacidade para nove pessoas, estava passando por manutenção quando os policiais chegaram e falaram que o equipamento não poderia ser retirado do local. A operação "Integration" ocorre no Recife, Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel (PR), Curitiba e Goiânia.