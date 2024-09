André Phelipe

O motorista de aplicativo Rogério Pinheiro da Silva, de 42 anos, foi encontrado morto nesta segunda-feira (02/09), dentro de casa, por volta das 12h, pela família. A reportagem apurou que se trata do filho de um sargento da Polícia Militar, que estava nu e amarrado na garagem do imóvel. Ele morava no Setor O, em Ceilândia, no Distrito Federal.



Segundo relatos preliminares da Polícia Militar, o homem foi encontrado com sinais de violência pelo corpo. Moradores da região não viram nada suspeito mas disseram que a vítima tinha constantes brigas na residência com a namorada, que é usuária de drogas.

O pai da vítima notou a falta do celular e da televisão. O carro estava na garagem. O caso é investigado pela Polícia Civil.