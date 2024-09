A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) do Rio de Janeiro conseguiu desarticular um plano de fuga em massa do Instituto Penal Vicente Piragibe, localizado no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, Zona Oeste. A ação foi realizada nesta segunda-feira (2), após uma investigação que revelou a presença de um túnel na horta do presídio, possivelmente escavado por internos que trabalhavam no local.

O túnel, descoberto graças ao trabalho da Subsecretaria de Gestão Operacional da Seap e da Coordenação de Unidades Prisionais de Gericinó, seria utilizado por presos do Comando Vermelho, que cumprem pena em regime semiaberto, para uma fuga em massa. Entre os internos de alta periculosidade na unidade estão lideranças como Márcio Aurélio Martinez Martelo, conhecido como ‘Bolado da Providência’, Bruno Eduardo da Silva Procopio, chamado de ‘Piná’, Ilan Nogueira Sales, conhecido como ‘Capoeira’, e Gilberto Soares Alves, apelidado de ‘Caveirinha’.

Maria Rosa Lo Duca Nebel, secretária da Seap, comentou a operação, destacando a importância da formação dos servidores para a identificação e combate a planos de fuga. “Todos os envolvidos estão sendo identificados e serão isolados”, afirmou a secretária. Além disso, a Seap instaurou uma sindicância para apurar os fatos e identificar os responsáveis pela tentativa de fuga. Um registro de ocorrência também será realizado para que uma perícia seja feita no local.

