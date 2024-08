Uma mulher foi flagrada agredindo um gari dentro de uma estação do metrô no Distrito Federal na tarde de quinta-feira (29).

A mulher aparece dando um chute e um tapa na cara do homem. A vítima e uma outra gari estavam sentados no chão do vagão quando as agressões começaram. O trem seguia sentido Ceilândia e o episódio foi gravado.





''Vai, me xinga, me xinga de vagabunda'', dizia ela. ''A senhora está errada, ele não te xingou não'', falavam as pessoas no trem, em defesa do gari. ''Senhora, vai sentar, pelo amor de Deus, ele não fez nada, deixa o menino'', pediam.





Eles ainda passam um tempo discutindo até a mulher descer na estação Arniqueiras. Segundo o Metrô-DF, ela fugiu do local, mas a vítima foi encaminhada para a 21ª DP pelos agentes de segurança.





Briga teria começado por espaço em assento. Ao Metrópoles, o gari, que preferiu não ser identificado, informou que a agressora pedia para eles se levantarem do banco. ''Quando eu levantei, ela começou a falar que eu a chamei de vagabunda'', contou.