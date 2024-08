A Polícia Civil tenta encontrar o assaltante que escalou a fachada de um prédio no Leme, na Zona Sul do Rio de Janeiro, invadiu um apartamento no segundo andar e furtou aparelhos eletrônicos e dinheiro. O bandido, que ainda não foi identificado, já é chamado de “Homem-Aranha do crime”.

Imagens de câmeras de segurança mostram o bandido subindo no portão do edifício na Rua Antônio Vieira para escalar o imóvel.

O criminoso conseguiu entrar pela janela, que estava encostada e ficou cerca de 10 minutos no local. No dia do furto, o casal que mora no apartamento estava em viagem.

O ladrão levou um notebook, dois celulares, dinheiro e documentos dos moradores. O caso foi registrado na 12ª DP (Copacabana).