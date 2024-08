O influenciador Odilon Wagner, que ficou conhecido ao apresentar o São João de Campina Grande (PB), morreu nesta quinta-feira (29/8) aos 24 anos. Ele foi encontrado inconsciente em casa por amigos, que chamaram o socorro. A causa da morte não foi revelada.





Segundo o Blog Márcio Rangel, portal de notícias da capital paraibana, os paramédicos tentaram reanimar o criador de conteúdo, mas sem sucesso. A Polícia Militar também foi acionada e investiga o caso. Ainda de acordo com o portal, no quarto de Odilon foram encontradas embalagens de remédios e cartas, onde ele pedia desculpas pelas falhas.





No último dia 12 de agosto, ele fez uma publicação nas redes sociais falando sobre ter depressão severa. "Perdão! Perdão, Deus, perdão a toda minha família, perdão a cada um de vocês. Gratidão a todos que pegaram em minha mão nesses dias difíceis, aos que se preocuparam, e não soltaram em nenhum momento minhas mãos e ainda estão aqui comigo nesse processo. Mais uma luta para vencer, tudo passa! Deus é maior que todo mal! Se cuidem, pelo amor de Deus! Procurem ajuda, não tenham vergonha, nem medo! Fase ruim, é fase… tudo passa!. Por trás de muitos sorrisos às vezes escondem grades feridas, só quem carrega sabe… e elas precisam ser tratadas, pois podem adoecer ainda mais. Mais uma vez digo: se cuidem, pelo amor de Deus, procurem ajuda", escreveu.









Odilon Wagner, que era xará do ator da Globo, tinha 134 mil seguidores no Instagram e se autodenominava "apresentador da transmissão do Maior São João do Mundo e dono do chocalho mais famoso do Brasil".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Odilon Wagner ???????? (@odilon_wagner)





No dia anterior da morte, Odilon fez vários stories mostrando seu dia, incluindo uma ida ao dentista, jantar e ida à academia. Ele também postou uma homenagem para sua Tia Lulu, com a música “Eu amo você”, de Tim Maia, publicou recados para amigas, postou vídeos no São João e disse que ia dormir. "Boa noite. Amanhã tenho aula logo cedo, fui! Amo vocês, viu!", escreveu aos seguidores.

Peça Socorro





Se você está passando por sofrimento emocional ou crises suicidas, peça ajuda ao Centro de Valorização da Vida, ligando 188. Se você acredita que outra pessoa está em risco de cometer suicídio e você tem os dados de contato dela, fale com as autoridades locais para receber ajuda imediata. Você também pode incentivar a pessoa a entrar em contato com a linha direta de prevenção ao suicídio usando o número de telefone acima.