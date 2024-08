O motorista de caminhão que se envolveu no acidente que provocou a morte do marinheiro Luiz Felipe Soares, de 21 anos, na região de Camboinhas, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, foi identificado pela polícia. Ele estava em Minas Gerais, mas afirmou que vai comparecer à 81ª DP (Itaipu) para prestar depoimento.



O homem disse ainda que só ficou sabendo do acidente na tarde de quinta-feira (29).



Na madrugada de quinta, o caminhão que transportava um guindaste, derrubou um transformador que atingiu Luiz Felipe. O marinheiro chegou a parar a bicicleta elétrica para deixar o caminhão passar, mas acabou sendo atingido.



A empresa Bolater, responsável pelo caminhão, informou através de nota que vai colaborar com as investigações.



O sepultamento de Luiz Felipe será realizado na tarde desta sexta-feira (30), no cemitério do Maruí, em Niterói.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia