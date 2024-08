A Polícia Civil está em busca de imagens de segurança para esclarecer as causas do acidente

Um trágico acidente resultou na morte do ciclista Luiz Felipe Silva, de 21 anos, em Camboinhas, Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro no fim de noite de quarta-feira (28). O quartel do Corpo de Bombeiros de Niterói foi acionado, às 5h32, de hoje, para o recolhimento do corpo na Avenida Professor Florestan Fernandes, altura do número 235, na região oceânica da cidade.



Segundo informações de testemunhas, um caminhão de grande porte arrancou a rede elétrica, fazendo com que um poste com transformador tombasse e caísse sobre Luiz Felipe, que estava de bicicleta. O jovem, que aparentemente passava férias na casa dos tios em Camboinhas, voltava de bicicleta após assistir a uma partida de futebol quando o acidente ocorreu por volta de meia-noite.



A Polícia Civil está em busca de imagens de segurança para esclarecer as causas do acidente. De acordo com relatos, o caminhão estava circulando em uma área residencial com fiação baixa, o que pode ter contribuído para o acidente. A presença de uma ciclovia no local também levanta questões sobre a segurança e a adequação do tráfego de veículos de grande porte na área.

O corpo de Luiz Felipe Silva foi recolhido ao Instituto Médico Legal (IML) de Niterói.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia