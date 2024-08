Professor teve aliança arrancada do dedo com os dentes

Cinco criminosos armados protagonizaram um episódio de tentativa de roubo que terminou em caos e violência na Avenida Rotary Internacional, em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (27/8). Os suspeitos, que estavam em um Honda CR-V, tentaram roubar um Volkswagen Nivus de um professor na região ao redor da Quinta da Boa Vista.

O grupo abordou o professor e sua filha quando estavam no veículo. No entanto, durante a tentativa de fuga, os criminosos enfrentaram problemas com a direção automática do Nivus, resultando em um acidente com o próprio carro que usaram para chegar ao local.

Ainda tentando fugir da situação, os assaltantes realizaram um ato de extrema violência: arrancaram a aliança do professor com a boca e o agrediram fisicamente. Após a agressão, levaram os pertences da vítima, incluindo o telefone celular da filha.

O veículo usado pelos criminosos foi identificado como tendo uma placa clonada. A tentativa de roubo foi registrada na Delegacia de São Cristóvão, onde as autoridades estão investigando o caso e procurando os responsáveis pelo crime.