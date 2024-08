Uma onda de incêndios no interior de São Paulo deixou 48 cidades em estado de alerta para queimadas. Os fogos, que começaram na sexta-feira (23/8), já provocaram duas mortes.

O governador do Estado, Tarcísio de Freitas, decretou situação de emergência, por 180 dias nos municípios afetados. Segundo o governo estadual, 15.335 pessoas estão envolvidas nos trabalhos de combate às chamas e orientação à população. Um gabinete de crise e um posto avançado de emergência foi montado em Ribeirão Preto.

Autoridades estaduais e federais têm dito que suspeitam que os incêndios estão sendo provocados por criminosos. Foram abertos inquéritos para investigar as causas do incêndio, mas as autoridades não revelaram possíveis motivos. Duas pessoas já foram presas.

A suspeita é que os incêndios aconteceram de forma simultânea em lugares distintos — o que só poderia ser provocado por uma ação organizada, segundo o governo.

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que o governo investiga se esses episódios são semelhantes ao "dia do fogo", quando incêndios florestais foram provocados por criminosos em agosto de 2019 nos municípios de Altamira e Novo Progresso, no Pará.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse em postagem na plataforma X que se reuniu com o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, e com Marina Silva no domingo (25/8) e que ouviu de Agostinho que "não há, até agora, nenhum incêndio detectado por causas naturais".

"Significa que tem gente colocando fogo de maneira ilegal, uma vez que todos os Estados do país já estão avisados e proibiram uso de fogo de manejo. Já são cerca de 3 mil brigadistas em todo o Brasil trabalhando para combater os focos de fogo. A Polícia Federal vai investigar e o governo vai trabalhar com os estados no combate aos incêndios", disse Lula no X.

Reuters Rodovias ficaram cobertas por fumaça no final de semana

A ministra Marina Silva também disse que suspeita que os incêndios possam ser criminosos.

"Tem uma situação atípica. Você começa a ter em uma semana, praticamente em dois dias, vários municípios queimando ao mesmo tempo. Isso não faz parte da nossa curva de experiência na nossa trajetória de tantos anos de abordagem do fogo", disse a ministra.

"Em São Paulo não é natural, em hipótese alguma, que, em poucos dias, você tenha tantas frentes de incêndio envolvendo concomitantemente vários municípios. Mas obviamente isso aí são as investigações que vão dizer."

A Polícia Federal abriu dois inquéritos para investigar os incêndios no interior de São Paulo.

O governo do Estado de São Paulo também anunciou que a Polícia Civil está mobilizada para investigar todas as ocorrências de incêndio criminoso no estado, especialmente as que ocorrem nas regiões afetadas pelas queimadas.

A polícia de São Paulo prendeu duas pessoas. Na manhã de domingo, um homem de 42 anos foi denunciado por moradores após atear fogo em uma área de mata em Batatais, na região de Franca.

Segundo nota do governo do Estado, a Polícia Militar chegou ao local quando as chamas já estavam alastradas e capturaram o criminoso, que havia tentado fugir. O homem tem passagens na polícia por roubo, furto, homicídio e posse de droga.

Já em São José do Rio Preto, um idoso de 76 anos foi detido após atear fogo em lixo, em uma área de mata na manhã de sábado.

A polícia também investiga outro caso no mesmo município, em que imagens de redes sociais mostram um motociclista que teria ateado fogo em uma área de mata.

Fumaça e ventos

Em São Paulo, a situação se agravou na última sexta-feira (23/8), quando o Estado registrou 1.886 focos de queimadas — mais dos que os 1.666 registrados durante todo o ano passado. Em relação ao mesmo mês no ano passado, o aumento foi de mais de 880%.

Dois funcionários de uma usina em Urupês, região metropolitana de São José do Rio Preto, morreram enquanto combatiam as chamas.



O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) informa que o Brasil registra 4.928 focos de calor.

Isso significa que apenas o Estado de São Paulo respondeu por 38% de todas as queimadas do país, conforme mostra comparativo feito pela empresa de meteorologia MetSul.

"A fumaça vêm sendo transportadas pelos ventos. A condição de tempo seco nos últimos dias, somada ao efeito de aproximação de uma frente fria, que alinha os ventos de noroeste para sudeste e os deixa mais intensos, têm favorecido a propagação e proliferação de queimadas, bem como dificultam qualquer tentativa de combate", explica Ana Avila, meteorologista e pesquisadora da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

"Estamos em um ano em que as chuvas estão abaixo da média, o que significa que há menos umidade disponível para a vegetação, e o clima fica mais quente. Com essas condições o fogo se alastra rapidamente, mas o maior responsável por esse expressivo número de queimadas é o ser humano."

Reuters Plantação de cana foi atingida por incêndios em Dumont (SP)

Efeitos nocivos à saúde

As queimadas liberam substâncias perigosas para a saúde humana e animal.

De acordo com pneumologistas consultados pela BBC News Brasil, a fumaça contém materiais tóxicos, como dioxinas e metais pesados, além de partículas finas que podem ser inaladas, causando problemas respiratórios graves, sobretudo para quem já tem doenças pré-existentes.

Gases tóxicos, como monóxido de carbono e óxidos de nitrogênio, também são liberados, aumentando o risco e agravando doenças pulmonares e cardiovasculares.

Os poluentes podem se espalhar por grandes distâncias, impactando a saúde em regiões distantes de onde os incêndios ocorreram.

"As partículas finas e os elementos químicos presentes na poluição ultrapassam as células pulmonares [alvéolos] e entram na circulação sanguínea, sendo distribuídos por todo o corpo. Isso causa inflamação nos vasos sanguíneos, aumentando o risco de pressão alta, arritmias e até infarto agudo do miocárdio", afirma Mauro Gomes, pneumologista e membro do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo (FCMSCSP).

"Portanto, a poluição prejudica não apenas os pulmões, mas também o coração e a circulação", segue Gomes.

Quanto mais próxima de pessoas que estiverem no centro de queima, maior o risco de inalação.

"Pessoas com doenças crônicas, como asma, bronquite, enfisema, rinite, rinossinusite ou problemas cardiovasculares, são especialmente vulneráveis à inalação de fumaça. É crucial monitorar esses grupos nas semanas e meses seguintes, pois os efeitos inflamatórios podem surgir com atraso, agravando outras condições crônicas", explica Ubiratan Santos, pneumologista e membro da SBPT (Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia).

Mas quem não tem doenças subjacentes também pode sofrer os efeitos, que incluem olhos vermelhos e irritação nos olhos, nariz e garganta.

Os especialistas aconselham evitar a exposição desnecessária à fumaça, ficando em ambiente fechado quando possível, e ao sair na rua, usar máscara (especialmente o modelo N95, que se tornou popular durante a pandemia de covid, por sua capacidade de filtrar partículas finas).

"Em relação à proteção em casa, as janelas e portas devem ficar fechadas, e mesmo assim pode ser difícil impedir completamente a entrada de ar poluído, especialmente se houver frestas", afirma Gomes.

O médico recomenda usar umidificador, ou, na falta do acessório, bacias de água e panos molhados pela casa. Outras recomendações para quem mora em áreas afetadas estão listadas abaixo.