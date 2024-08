Por R$ 10 mil, é possível comprar "tábuas que fizeram parte da Arca de Noé", conforme um vídeo que circula nas redes sociais. Nas imagens, os bispos Wanderson e Michele anunciam a relíquia, o que causou grande revolta na web. No entanto, o que pareceu uma tentativa de enganar fiéis, é apenas uma sátira.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Os pastores são, na verdade, dois humoristas que criaram a “Igreja da Sagrada Oferta”, perfil humorístico em que simulam uma igreja evangélica. Além de testemunhos e pregações – em tom debochado –, a dupla também faz vídeos anunciando relíquias sagradas, como pena de anjos, canetas ungidas, suor consagrado, pedra que Caim matou Abel e muito mais.









O vídeo das tábuas da Arca de Noé é só mais um produto fake criado para divertir os mais de 300 mil seguidores. Os dois começaram a publicar vídeos na internet em dezembro de 2021. O casal é natural de Cajamar (SP) e criaram os personagens para desmascarar “o que acontece em muitas igrejas”.









Os dois já foram religiosos, mas deixaram a igreja há alguns anos e decidiram se dedicar a fazer humor crítico à religião, com base em suas vivências. “É tipo um pastor corrupto, um pastor soberbo, só quer saber de dinheiro, que vai no shopping, bebe chopp, gasta o dinheiro do dízimo, das ofertas na cara dos irmãos. O que os pastores fazem escondido, a gente mostra”, declarou Wanderson durante uma live com a criadora de conteúdo Carolina Belletti.