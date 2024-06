Para muita gente, a missão da vida é fazer coisas boas para conquistar um lugar no céu. No entanto, outras pessoas estão optando por comprar o espaço e bem ao lado da morada de Deus. A oferta é da Iglesia del Final de los Tiempos (Igreja do Fim dos Tempos), segundo anúncio publicado nas redes sociais.







Cada metro quadrado custa U$ 100, o equivalente a R$ 543, segundo a cotação atual. Para título de comparação, o valor médio do metro quadrado dos imóveis do país é de R$ 8.720, de acordo com o Índice Fipe Zap. A mesma pesquisa mostra que morar em Copacabana, no Rio de Janeiro, não sai por menos de R$ 11.508 por metro quadrado. Pinheiros, em São Paulo, o espaço vale R$ 13.446. Por fim, Lourdes, na capital mineira, custa R$ 11.706,71. Ou seja, é mais barato “morar” ao lado de Deus.

“O Profeta Andrés de la Barra encontra-se com Deus no Reino dos Céus e anuncia que temos terras celestes disponíveis, se quiser informações sobre as condições baixe o aplicativo e leia as informações oficiais. Lamentamos informar que se não respondermos à sua mensagem é por este motivo, da mesma forma que Sua Santidade San Andrés de la Barra nos deu ordem de não responder mensagens referentes a essa publicação”, disse na publicação de 29 de maio.





O profeta afirma que falou com Deus em 2017 durante uma reunião. Um folheto com os detalhes do negócio circula pela internet e mostra uma grande casa construída na nuvem, com raios dourados vindos de trás. A imagem é justaposta a uma família de quatro pessoas e todos os tipos de opções de pagamento digital, incluindo Visa, Master, Maestro, RuPay e até carteiras digitais como Google Pay e Apple Pay.

O influenciador imobiliário Armando Pantoja descreveu a notícia como “o maior negócio imobiliário do mundo”. "Opiniões? Uma igreja está oferecendo terrenos no céu por US$ 100, com parcelamento disponível. Mantenha-se informado e considere onde você investe seu dinheiro", escreveu. No vídeo, ele acusa a igreja de já ter faturado milhões com o negócio.





Outro influenciador, Solomon Izang Ashoms, também conhecido como Tio Solomon, chamou a ideia de bizarro. "Você acredita? Você pode ser proprietário de uma propriedade no céu, esses caras estão realmente sérios sobre isso", brincou. “Tudo o que eles estão fazendo é penetrar na mente das pessoas. Então, eles trouxeram esse negócio imobiliário”, disse aos seus seguidores.

No entanto, essa não é a primeira igreja que anuncia a venda de moradas celestiais. No ano passado, o pastor da Igreja da Justiça da Universal Apóstolo Fellowship Fred Isanga, da Uganda, vendeu diversas “propriedades no céu”, chegando a convencer seus fiéis a venderem seus bens terrestres para garantir a oportunidade.