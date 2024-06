Nas vésperas da abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, na França, um grupo organiza um protesto pra lá de diferente. A iniciativa, chamada de “cagaço coletivo”, é uma manifestação contra a prefeita da cidade-luz, Anne Hidalgo. A política planeja nadar no Rio Sena, o principal da cidade, para provar a segurança das águas onde serão realizadas as provas de Triathlon durante a competição.





A ideia dos manifestantes é mostrar que o local recebe dejetos humanos. Para que a prefeita seja atingida, foi lançado um site que mostra o momento em que se deve fazer o cocô que chegará ao trecho do mergulho de Hidalgo.











Quem criou a plataforma foi um engenheiro de computação de 20 anos que mora em Paris, segundo a mídia internacional. “A única coisa que a prefeita de Paris procura é causar impacto com este tipo de eventos para esconder as políticas catastróficas da cidade. São milhões investidos para os Jogos Olímpicos e, ao mesmo tempo, todos os serviços públicos abandonados, como o transporte ou a cidade insalubre, com ratos por todo o lado”, declarou o jovem, que não quer ser identificado, à imprensa local. Nas redes sociais, imagens geradas por inteligência artificial mostram vasos sanitários instalados na beira do rio.











O evento estava marcado para essa segunda-feira (23/6), mas foi adiado por causa das chuvas. Uma nova data, 30 de junho, chegou a ser anunciada, mas foi novamente adiada, agora para oito de julho, sob a justificativa do aumento da vazão do rio. Porém, os moradores acreditam que o real motivo seja a sujeira nas águas.











Além da prefeita, outras autoridades francesas foram convidadas, incluindo o presidente Emmanuel Macron, que teria confirmado presença. O movimento #JeChieDansLaSeineLe23Juin (eu caguei no Sena em 23 de junho, em tradução livre) começou no final de maio. Mesmo que o mergulho tenha sido adiado, a hashtag continua funcionando como um símbolo do protesto. “Porque depois de nos colocar na merda, cabe a eles se banhar na nossa merda”, diz uma publicação.