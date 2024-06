A princesa Kalina da Bulgária, de 52 anos, viralizou nas redes sociais ao aparecer musculosa em evento no final de maio que comemorou a repatriação dos restos mortais de Fernando I, o primeiro czar do país após a independência. Ao lado do marido, Antonio José “Kitín” Muñoz, a mulher exibiu o novo shape, transformado por conta da musculação.





Kalina sempre foi amante de aventuras e leva um estilo de vida saudável. No evento, ela chamou atenção ao usar um vestido sem mangas, que deixava seus braços e pernas fortes à mostra. “Me dedico a treinar com cargas de peso e saúde corporal, sou uma atleta”, disse em uma entrevista.





Antes de se dedicar à musculação, Kalina era amazona profissional. “Durante 15 anos competi no Marrocos em campeonatos nacionais e internacionais, representando a Bulgária; a primeira vez que vi a bandeira búlgara numa competição, porque era a única amazona búlgara, fui eu. Estava cheia de orgulho", lembrou.









“Basicamente o que ela faz é treino de força, que chamamos de resistência muscular. Acreditamos que qualquer profissional de atividade física deve englobar o que faz em três tipos de exercícios, que são flexibilidade ou mobilidade, resistência cardiovascular e os de resistência muscular”, explicou Carlos Flórez, um dos treinadores da princesa, à imprensa local. Ele ainda defendeu que ela não tem outro objetivo com os treinos que não se manter em forma.





Embora a Bulgária não seja uma monarquia, Kalina leva o título de princesa por ser filha de Simeão II e Margarita Gómez-Acebo y Cejuela, os últimos reis da Bulgária. Com a dissolução da monarquia, Kalina ficou conhecida pela sua forma física.





Kalina também é empresária e estilista. Em 2001, fundou sua própria marca de roupas chamada "Kalina Fashion".