Um peixe-remo, mais conhecido como "peixe do juízo final", foi encontrado por mergulhadores na costa do sul da Califórnia, nos Estados Unidos, no último sábado (10/8). O animal é visto em algumas partes do mundo como um presságio para desastres naturais. A informação foi publicada pelo CBS News.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



A espécie extremamente rara é dona de uma aparência peculiar: é grande, com um corpo longo, prateado e em forma de fita. O peixe pode crescer até mais de 9 metros, tem olhos grandes e espinhos vermelhos em um aglomerado em forma de coroa. Geralmente abrigam águas profundas e se reproduzem em áreas menos exploradas pelos cientistas.

Segundo o periódico Scripps Institution of Oceanography da Universidade da Califórnia em San Diego, menos de duas dúzias do peixe-remo foram vistas no estado em mais de 120 anos. Apenas 20 animais da espécie foram encontrados na Califórnia desde 1901, afirma a instituição.

O peixe avistado no sábado já estava morto, perto das margens da praia La Jolla Cove Beach. Como a espécie reside no oceano profundo, ela só é avistada perto da superfície se os animais estiverem doentes, morrendo ou desorientados.

Cientistas transportaram o peixe para o NOAA Southwest Fisheries Science Center, para realizar uma necropsia para tentar descobrir a causa da morte. Os restos mortais do peixe serão posteriormente exibidos na Coleção Scripps de Vertebrados Marinhos, que é uma das maiores coleções de peixes de águas profundas do mundo.



Má reputação

O "peixe do juízo final" tem a reputação de passar "avisos" de terremotos ou outras más notícias. Vinte peixes da espécie teriam sido levados para as costas das praias do Japão antes do terremoto catastrófico que ocorreu em 2011.

O peixe-remo da Califórnia foi de fato encontrado apenas dois dias antes de um terremoto de 4,4 atingir a região e abalar Los Angeles.