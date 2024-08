Pedestres foram vítimas de um assalto em Botafogo, na Zona Sul do Rio, na noite de segunda-feira (19). Dois criminosos, disfarçados de entregadores, encurralaram três pessoas contra as grades de um condomínio enquanto as vítimas tentavam entrar no prédio.

As imagens das câmeras de segurança mostram o momento exato em que um dos bandidos, que estava na moto, aborda as vítimas. Sob ameaça, os pedestres foram obrigados a desbloquear seus celulares antes que os criminosos fugissem do local.

PM intensifica busca por motociclistas disfarçados

Após o ocorrido, a Polícia Militar foi imediatamente acionada. Agentes do 2º BPM (Botafogo) iniciaram buscas pelos assaltantes, mas até o momento eles não foram localizados. A ação rápida das autoridades ressalta a gravidade da situação e a urgência em capturar os responsáveis.

A Polícia Militar agora trabalha em conjunto com as delegacias da Polícia Civil para identificar e prender os criminosos. Esse esforço conjunto visa aumentar as chances de captura e garantir a segurança da população local.



Como os criminosos abordam as vítimas?



Nesse tipo de crime, os assaltantes costumam adotar disfarces para não levantar suspeitas. Em Botafogo, os dois criminosos estavam disfarçados de entregadores, uma estratégia usada para se aproximar das vítimas sem chamar atenção.

O disfarce de entregador permite que os criminosos se misturem facilmente no ambiente urbano;

A abordagem rápida e decisiva das vítimas dificulta a reação e a denúncia imediata;

O uso de motocicletas permite uma fuga ágil e eficiente, aumentando a dificuldade de captura.

Quais Medidas Podem Ser Tomadas para Evitar Assaltos?

Considerando o aumento de casos de assaltos envolvendo motociclistas disfarçados, é essencial que a população tome medidas preventivas. Aqui estão algumas dicas para minimizar os riscos:

Evite andar sozinho à noite e, se possível, caminhe em grupos;

Mantenha objetos de valor guardados e fora de vista;

Preste atenção ao seu entorno e reporte atividades suspeitas à polícia;

Ao perceber que está sendo seguido, dirija-se a locais públicos ou delegacias;



Ao adotar essas precauções, é possível reduzir a vulnerabilidade em situações de risco. A cooperação entre comunidade e forças de segurança é vital para uma resposta eficaz contra esses crimes.

O que está sendo feito para melhorar a segurança?



A polícia, em resposta aos crescentes casos de assaltos, está implementando diversas medidas para melhorar a segurança em Botafogo. Dentre as ações estão: